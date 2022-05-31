В Чесменском районе пройдут похороны старшего лейтенанта с Дальнего Востока

В поселке Черноборском у Андрея Носкова остались родные

31 мая в Чесменском районе пройдут похороны старшего лейтенанта Андрея Носкова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. На церемонии прощания будет присутствовать глава муниципалитета Татьяна Жморщук.



Как сообщила Татьяна Жморщук Первому областному информагентству, Андрей Носков родом не из Челябинской области. Однако в чесменском поселке Черноборском у него остались родственники и вдова, поэтому могила старшего лейтенанта будет здесь же.

Также в соцсетях сообщают, что в Южно-Сахалинске, по месту службы Андрея Носкова, в храме святого Николая 31 мая пройдет прощальная панихида.