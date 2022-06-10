Жители поселка Черноборского Чесменского района 9 июня простились с 28-летним контрактником Михаилом Полуяном. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает местное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство».
По данным «Боевого братства», Владимир Полуян погиб в бою 4 июня. Его тело было оперативно доставлено на родину. Посмертно Полуян был представлен к ордену Мужества.
В прощании с Михаилом приняли участие глава Чесменского района Татьяна Жморщук, представители местного военкомата, общественных организаций, жители Черноборского.
Напомним, 31 мая в Черноборском проходили похороны старшего лейтенанта Андрея Носкова, также погибшего в ходе спецоперации. Носков служил на Дальнем Востоке, в Чесменском районе проживает его супруга.
Редакция Первого областного информагентства приносит соболезнования родным и близким погибших солдат.