В Чесменском районе после ремонта открыли ФАП

Еще один медицинский пункт обновят и один построят до конца года

В поселке Новоеткульском Чесменского района окончен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Работы велись в рамках национального проекта «Здравоохранение» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и обошлись более чем в четыре млн рублей, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В фельдшерско-акушерском пункте обновлена кровля здания, заменены электропроводка, водопровод, канализация и система отопления. Отремонтированы стены, пол, окна и двери. ФАП укомплектован всем необходимым оборудованием, мебелью. Пациентов будут принимать квалифицированные специалисты — фельдшер и медсестра.

«Благодаря программе „Модернизация первичного звена здравоохранения“ в Чесменском районе уже отремонтировано семь таких ФАПов. Также в этом году планируется отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт в поселке Цвиллинга и построить новый в поселке Редутово»,

— говорит главный врач Чесменской районной больницы с. Чесма Игорь Дубич.

За медицинской помощью в обновленный ФАП смогут обращаться около 400 человек.