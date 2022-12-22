В Чесме сирот поселили в картонные домики, утепленные коробками из‑под сока

По жалобе ОНФ ситуацию изучит Следственный комитет

Бывшие дети-сироты три года судятся с администрацией Чесмы, выделившей им квартиры в коттеджах с промерзающими стенами и крышей. Активисты регионального отделения ОНФ обратились в Следственный комитет с просьбой проверить и дома, и сделку местных чиновников. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает пресс-служба движения.

«Мы получили жалобу от местной жительницы. По словам заявительницы, таких сирот, как она, пострадавших от действий администрации Чесмы, много — минимум 40 человек. Все они получили квартиры, в которых опасно находиться. В первую же зиму по стенам хлипких конструкций пошли глубокие трещины, фундамент начал рассыпаться, а крыши и углы промерзают насквозь каждый зимний сезон. Когда новоиспеченные жильцы стали разбираться в причинах, выяснилось, что утепление перекрытий выполнено по „особой“ технологии: минеральная вата, а под ней — картонные коробки от сока»,

— рассказывают в ОНФ.

Ранее прокуратура усмотрела в действиях чесменских чиновников превышение должностных полномочий, но суды идут, а ситуация не меняется.

«Был курьезный случай, когда приходила очередная проверка, и, после того как за ними захлопнулась дверь, у нас от вибрации рухнул потолок»,

— рассказала одна из пострадавших Евгения Клюкина.

Некоторые сироты уже получили уведомления об истечении пятилетнего срока найма жилья, что, вероятно, означает намерение муниципалитета отдать эти хлипкие постройки в собственность сирот.

«Вероятно, ответственные лица намеренно затягивают процесс. В этом должен разобраться Следственный комитет. Мы, в свою очередь, просим обратить особое внимание на рациональность расходования бюджетных средств в крупном объеме. Очевидно, что жилье столь низкого качества не должно столько стоить»,

— заявил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

По документам, одна такая квартира стоит около 800 тыс. рублей. Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что сумма сильно завышена, и просят Следственный комитет проверить, куда ушли около 32 млн рублей, выделенных на покупку льготных квартир.