«Мы получили жалобу от местной жительницы. По словам заявительницы, таких сирот, как она, пострадавших от действий администрации Чесмы, много — минимум 40 человек. Все они получили квартиры, в которых опасно находиться. В первую же зиму по стенам хлипких конструкций пошли глубокие трещины, фундамент начал рассыпаться, а крыши и углы промерзают насквозь каждый зимний сезон. Когда новоиспеченные жильцы стали разбираться в причинах, выяснилось, что утепление перекрытий выполнено по „особой“ технологии: минеральная вата, а под ней — картонные коробки от сока», — рассказывают в ОНФ.
Ранее прокуратура усмотрела в действиях чесменских чиновников превышение должностных полномочий, но суды идут, а ситуация не меняется.
«Был курьезный случай, когда приходила очередная проверка, и, после того как за ними захлопнулась дверь, у нас от вибрации рухнул потолок», — рассказала одна из пострадавших Евгения Клюкина.
Некоторые сироты уже получили уведомления об истечении пятилетнего срока найма жилья, что, вероятно, означает намерение муниципалитета отдать эти хлипкие постройки в собственность сирот.
«Вероятно, ответственные лица намеренно затягивают процесс. В этом должен разобраться Следственный комитет. Мы, в свою очередь, просим обратить особое внимание на рациональность расходования бюджетных средств в крупном объеме. Очевидно, что жилье столь низкого качества не должно столько стоить», — заявил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.
По документам, одна такая квартира стоит около 800 тыс. рублей. Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что сумма сильно завышена, и просят Следственный комитет проверить, куда ушли около 32 млн рублей, выделенных на покупку льготных квартир.