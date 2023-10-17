В Чесме построили стадион за 10 млн

На торжественное открытие пригласили Сергея Сушкова

В Чесме 17 октября торжественно открыли стадион возле школы № 1. Его возвели на месте старого поля и заросшей лесополосы. Вице-губернатор Сергей Сушков отметил, чем примечателен этот объект.

Стадион построили рядом с Чесменской средней общеобразовательной школой № 1. Теперь вместо старого поля появилась новая современная спортивная территория с полем для игры в футбол, волейбол и баскетбол, беговые дорожки, турники.

Спортивный объект построили за 10 млн рублей, сюда привлекли средства из бюджетов трех уровней. Стадион стал одним из объектов благоустройства по программе «Комплексное развитие села». По словам вице-губернатора Сергея Сушкова, в этом году в области финансирование программы увеличено в три раза. Ее бюджет составляет 500 млн рублей.

«На сегодняшний день работы завершены по десяти объектам: это капитальный ремонт школ, клубов, детских садов, ремонт и строительство спортивных площадок, реализация инфраструктурных проектов. До конца года будет обновлено еще семь таких объектов. В этом году настоящий бум на благоустройство территорий. Изначально отбор прошли 54 проекта, но при проведении аукционов возникла экономия, которая также сегодня направлена на реализацию проектов по благоустройству. В результате в этом году будет реализовано 70 проектов», — рассказал на открытии стадиона Сергей Сушков.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Алексей Текслер открыл новый стадион в Трехгорном.