В Челябинскую область завезли более 100 тонн арбузов

Товар прошел фитосанитарный контроль и допущен к продаже

С началом летнего сезона в Челябинскую область начали активно завозиться арбузы из республик Средней Азии и Ирана. Инспекторы Россельхознадзора проконтролировали поступление на территорию региона более 100 тонн арбузов, сообщили в ведомстве.

«Сейчас на складах временного хранения находится почти 21 тонна узбекских, 42 тонны казахских и 37,6 тонны иранских арбузов. Они уже прошли фитосанитарный контроль и допущены к последующей реализации на территории области или отправке в другие регионы России»,— добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору бахчевых. Подробнее — в инструкции ИА «Первое областное».

Многотонные фуры со свежими овощами и фруктами из стран Средней Азии ежедневно пересекают российско-казахстанскую границу. Везут из соседних республик на рыночные развалы региона бакинские помидоры, ташкентские сливы и абрикосы, из Турции — клубнику и черешню, из Ирана — сладкие арбузы. ИА «Первое областное» выяснило, чем будут богаты сезонные ярмарки региона в этом году.