В Челябинскую область завезли 250 тонн абрикосов и черешни из азиатских стран

Фрукты и ягоды прошли все необходимые проверки

В ближайшее время на рынках и в магазинах Челябинской области появятся абрикосы и черешня — 250 тонн этих фруктов и ягод из Таджикистана и Узбекистана прошли фитосанитарный контроль Россельхознадзора и допущены к продаже, сообщили в пресс-службе уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«От всех партий были отобраны пробы. В поступившей продукции карантинных объектов не обнаружено»,— уточнили в ведомстве.

Всего в регион в период с 15 апреля по 15 мая доставили 197,3 тонны абрикосов и 52 тонны черешни.