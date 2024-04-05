В Челябинскую область завезли 18 тонн помидоров, зараженных томатной молью

Овощи обеззаразят и, скорее всего, вернут в оборот

Две партии помидоров, поступивших на Южный Урал из Туркменистана, не смогли пройти фитосанитарный контроль на границе: в ящиках с томатами обнаружили южноамериканскую томатную моль. Все 18 тонн овощей были направлены на фумигацию.

«Принято решение о проведении обеззараживания методом фумигации. Во время обеззараживания будут уничтожены вредные насекомые, это позволит предотвратить их возможное распространение на территории региона», — отмечают в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Обычно обеззараженные овощи разрешается потреблять в пищу — их достаточно промыть водой. Но окончательное решение примут только после того, как помидоры еще раз проверят в лаборатории.

Первого апреля в Челябинской области также была остановлена крупная партия помидоров из Туркменистана, пораженная тем же вредителем.