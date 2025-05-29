В Челябинскую область запретили ввоз 38 тонн лука из Казахстана

На документах были повреждены QR‑коды

В Челябинскую область запретили ввоз 38 тонн лука из Казахстана из-за нечитаемого QR‑кода, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

На пункте пропуска «Бугристое» пограничники совместно со специалистами Россельхознадзора проверили две партии лука из Казахстана общим весом 38 тонн. Его везли в Челябинскую и Свердловскую области.

При проверке документов специалисты обнаружили проблему — QR‑код на сертификатах качества был поврежден и его невозможно было прочитать. Сертификаты признали недействительными, а лук отправили обратно в Казахстан.