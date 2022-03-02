В Челябинскую область запретили ввоз 176 тонн орехов и овощей из Казахстана

Товар не прошел проверку на таможне

176 тонн овощей и орехов запретили ввозить в Челябинскую область из-за нарушений в обязательной маркировке товара и отсутствия необходимых сертификатов. Попытки незаконного ввоза 10 партий лука, капусты и томатов пресекли на границе с Республикой Казахстан в течение февраля. В управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям подвели итоги работы последнего зимнего месяца в 2022 году, сообщает пресс-служба ведомства.

На фитосанитарных контрольных постах за февраль в приграничной зоне Челябинской области пресекли ввоз 10 партий овощей и орехов общим весом 176 тонн. Товар вывозился большегрузами из Казахстана для последующей реализации на территории Российской Федерации. Однако на контрольных пунктах грузы возвращали обратно. Основаниями для запрета ввоза стали отсутствие фитосанитарных сертификатов, исправления в сертификатах, отсутствие обязательной маркировки и другие нарушения.

Таким образом, 176 тонн томатов, капусты, лука, грецкого ореха и макадамии вернули обратно в соседнюю республику. В отношении перевозчиков — все они были гражданами Казахстана, — возбуждены дела об административных правонарушениях.