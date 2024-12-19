В Челябинскую область ввезли контрафактные ветпрепараты

Их необходимо изъять и утилизировать

В Челябинскую область попали сразу несколько контрафактных препаратов для животных. Как передает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, эти лекарства для животных не имеют действующего специального заключения GMP.

Контрафактом признаны препараты «Бурса Гард REO» (США), «Нобилис IB Ma5» и «Нобилис ILT» (Нидерланды), Merck Sharp & Dohme Animal Health, S. L. (Испания). Ветеринарные аптеки и клиники, а также крупные животноводческие предприятия обязаны эти лекарства уничтожить.

Также необходимо информировать управление Россельхознадзора и указать информацию о количестве обнаруженных контрафактных упаковок и количестве уже реализованной продукции.