В Челябинскую область ввезли более 37 тонн фруктов, зараженных вредителями

Рассказываем, какие плоды оказались опасными

В Челябинскую область с 11 по 17 июля ввезли 37,4 тонны импортных фруктов, зараженных карантинными вредителями. В яблоках выявили персиковую плодожорку, а в сливах и нектаринах — калифорнийскую щитовку. Продукция прибыла из Узбекистана и Киргизии, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«В отношении яблок, зараженных персиковой плодожоркой, собственнику выдано предписание о принятии мер в рамках действующего законодательства. Собственником принято решение о проведении обеззараживания», — говорится в сообщении.

Яблоки поступят в продажу только после проведения фумигации (уничтожение вредителей путем отравления их ядовитыми парами или газами. — Прим. ред.) и повторного фитосанитарного контроля.

Это делается с целью обезопасить местные сады от организмов, которые могут навредить плодовым деревьям вплоть до потери урожая.

«Фрукты с признаками заражения калифорнийской щитовкой допущены к ввозу и разрешены к реализации без какой-либо обработки, так как данный карантинный организм не представляет угрозы ни человеку, ни окружающей среде», — пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

На что обратить внимание при покупке ягод, овощей и фруктов, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. Подробности — в инструкции ИА «Первое областное».