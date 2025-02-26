В Челябинскую область ввезли более 2,7 миллиона цветов из Китая

В одной из партий были найдены насекомые

Южноуральские флористы начали готовиться к 8 Марта. С 21 по 25 февраля сотрудниками Россельхознадзора Челябинской области проконтролировано более 2,7 миллиона цветов из Китая, сообщили в пресс-службе ведомства.

В столицу Южного Урала привезли 2,5 миллиона тюльпанов, 166,5 тысячи различных цветов и растений для составления букетов и 17 тысяч горшочных орхидей.

В одной из партий по результатам лабораторных исследований были найдены насекомые — западный цветочный трипс.

«В отношении 16,1 тысячи зараженных вредителем цветов принято предусмотренное законодательством решение. Вся остальная цветочная продукция допущена к реализации», — сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Зараженные цветы были уничтожены собственником, потому что трипс — опасный вредитель, который губит растения и может заразить домашние цветы.