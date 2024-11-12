В Челябинскую область возвращаются плюсовые температуры

Осадки местами снова усилятся

В среду, 13 ноября, в Челябинской области температура воздуха немного поднимется. При этом в регионе вновь ожидаются осадки, местами существенные, и усиление ветра, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Северо-западные высотные воздушные потоки перемещают на территорию Южного Урала теплый атмосферный фронт, при прохождении которого ожидаются „снежные“ осадки, а также небольшое потепление», — рассказали синоптики.

В Челябинске температура воздуха ночью составит около −6 градусов. Пройдет небольшой снег. Днем отметка на градуснике приблизится к нулю. Облачно с прояснением, слабый снег. На отдельных участках дорог гололед. Ветер западной четверти, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью при прояснении может похолодать до −13 градусов, в целом столбики термометров будут варьироваться от −3 до −8 градусов Цельсия. Местами пройдет небольшой снег, в горах — умеренный. Локально слабые метели. Днем ожидается от −3 до +2 градусов. Облачно с прояснением, в отдельных районах сохранятся мокрый снег и слабые метели. На дорогах гололед. Ветер западной четверти, от 6 до 11 метров в секунду.