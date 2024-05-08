В Челябинскую область возвращаются дожди и похолодание

Сильный ветер сохранится

В четверг, 9 мая, погода в Челябинской области будет ненастной: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди и штормовой ветер. Температура заметно снизится.

«Пришедший с северо-запада атмосферный вихрь, объединившись с более южным циклоном, будет постепенно смещаться на северо-восток, что и определит погоду на Южном Урале 9 мая. Наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью, и в дневное время они сохранятся почти повсеместно, но ослабнут», — рассказали синоптики.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске покажут около +6°C, дневной прогрев составит от +9 до +11°C. Облачно с прояснением, дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха в ночные часы достигнет около +6…+11 градусов Цельсия, при прояснении может опуститься до +2°C. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от +9 до +14°C, в горах синоптики прогнозируют около +6°C. Облачно с прояснением, небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Ветер преимущественно юго-восточного направления с переходом на северо-западный от 9 до 14 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.