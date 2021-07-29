В Челябинскую область возвращается жаркая погода

Пока температура воздуха достигнет +30°C только на юге региона, но к выходным потеплеет и в других районах

Жаркая погода постепенно возвращается в Челябинскую область. В пятницу, 30 июля, на юге региона столбики термометров поднимутся до +30°C. В других районах будет чуть прохладнее, а также пройдут дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске по прогнозу ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +11, +13°C, днем столбики термометров поднимутся до +21, +23°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

В регионе днем обещают осадки в виде небольшого, местами умеренного дождя. В ночные часы столбики термометров опустятся до +9, +14°C, в дневные часы воздух прогреется до +20, +25°C. На юге будет теплее — до +30°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13—18 метров в секунду.

В предстоящие выходные тридцатиградусную жару синоптики обещают и в Челябинске. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.