В Челябинскую область возвращается жаркая погода

Синоптики обещают потепление до +26°C

Температура воздуха в Челябинской области постепенно повышается. Сегодня, 15 июля, ожидается потепление до +26°C, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +22, +24°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Днем ртутные столбики покажут до +21, +26°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

Ближе к концу недели ртутные столбики в регионе поднимутся до +28°C, также синоптики прогнозируют дожди. За ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.