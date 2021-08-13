В Челябинскую область возвращается жара

Синоптики обещают повышение температуры до +31°C

В Челябинскую область возвращается жаркая погода. В предстоящие выходные, 14 и 15 августа, столбики термометров поднимутся до +31°C. В областном гидрометеоцентре уточнили, что повышение температуры обусловлено антициклоном.

«На территории Челябинской области установился антициклон. Ночью температуры будут прохладными, но днем солнце будет прогревать воздух. В воскресенье приблизится зона фронта, может быть облачно. По северу области возможны кратковременные осадки»,— прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

В Челябинске в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +9, +11°C, днем воздух значительно прогреется — до +30°C. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье обещают облачную погоду, также без осадков. Ночью столбики термометров покажут +11, +13°C, днем потеплеет до +27, +29°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +7, +12°C, в горах и низинах по-прежнему будет холодно — до +3°C. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +31°C. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами возможны порывы до 11 метров в секунду.

В воскресенье в регионе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, осадков не прогнозируют. Ночью ожидается понижение температуры до +9, +14°C, днем столбики термометров достигнут +25, +30°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям хорошего настроения и отличных выходных!