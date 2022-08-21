В Челябинскую область возвращается тридцатиградусная жара

Последняя неделя лета порадует жителей региона теплой погодой

В Челябинскую область возвращается жара: в понедельник, 22 августа, воздух в регионе раскалится до +30°C. При этом сохранится дождливая и ветреная погода, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в Челябинской области ожидается от +8 до +13°C, в горах и низинах будет холодно — до +2°C. Днем воздух существенно прогреется — до +25, +30°C. Переменная облачность, в восточных районах кратковременные дожди и грозы. Утром местами возможны туманы. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник также возможен небольшой дождь. В ночные часы похолодает до +10, +12°C, днем потеплеет до +27, +29°C. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

По данным сайта «Гисметео», вся предстоящая неделя в Челябинской области будет жаркой: столбики термометров будут достигать +28°C и больше, на юге региона воздух может прогреваться до +30°C. Однако ночью будет вполовину меньше.