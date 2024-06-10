В Челябинскую область возвращается тепло до +26 градусов

По уточненным прогнозам, небольшие дожди все же пройдут

Сегодня, 10 июня, в Челябинской области будет тепло: температура воздуха поднимется до +20 градусов и выше. Где-то дождей не будет, а где-то пройдут слабые осадки, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы.

В Челябинске температура воздуха этим утром поднимется до +13°C, днем на порядок выше — до +23°C. Облачно с прояснением, временами слабый дождь. Ветер северный, северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске приблизятся к +22…+25 градусам. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Миассе установится в пределах от +21 до +24°C. Небольшой дождь, к вечеру небо прояснится. Ветер преимущественно северо-западный, до 5 метров в секунду.

В Трехгорном ожидается от +20 до +23°C. Временами небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

Жителям Аши синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением, в дневные часы — слабый дождь, к вечеру он прекратится. В городе потеплеет до +25°C. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +9°C. Местами туман. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, временами слабые дожди. Ветер северный, северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.