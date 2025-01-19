В Челябинскую область возвращается теплая погода

Местами пройдет слабый снег

Сегодня, 19 января, в Челябинской области ожидается преимущественно пасмурная и теплая погода: местами температура воздуха поднимется до −3°C. В отдельных районах может пройти слабый снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске днем столбики термометров покажут до −6°C. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске днем около −11°C, к вечеру температура поднимется до −7-ми. Также пасмурно. Ветер южный, 4 метра в секунду.

В Златоусте около −6°C, вечером ожидается небольшой снег. Ветер западный, до 3,5 метра в секунду.

В Аше синоптики обещают −5°C и небольшой снег. Ночью осадки усилятся. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В Кыштыме, Снежинске и Озерске температура может подняться до −4°C. Облачно, без осадков. Ветер до 4 метров в секунду.

В целом по области температура воздуха будет варьироваться в пределах от −3 до −8°C. Облачно с прояснениями, в горах может пройти слабый снег. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.