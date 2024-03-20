В Челябинскую область возвращается теплая погода до +8 градусов

Осадков не будет

Сегодня, 20 марта, в Челябинскую область вернется теплая погода: местами столбики термометров поднимутся до +8 градусов. День будет солнечным. Утром синоптики областного Гидрометцентра обещают туманы.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы покажут около −8°C, дневной прогрев составит от +4 до +8°C. Установится ясная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду.

Утром отметка на градуснике в Челябинской области приблизится к −9°C, в отдельных районах будет значительно ниже. Локально возможен туман. Днем температура воздуха установится в пределах от +4 до +9°C, в низинах ожидается до −1°C. Переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.