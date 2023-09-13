В Челябинскую область возвращается теплая погода до +20 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 13 сентября, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная и теплая погода: воздух прогреется до +20 градусов. Сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске утром столбики термометров приблизятся к отметке +8°C, дневной прогрев составит до +19°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер северного направления 2—7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают переменную облачность, без осадков. В утренние часы будет около +10°C, местами ниже. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов Цельсия. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.