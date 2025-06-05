В Челябинскую область возвращается летнее тепло

Пока только в отдельные районы

Сегодня, 5 июня, на юге Челябинской области будет по-летнему жарко, в горах и низинах — ниже +20°C. На остальной территории синоптики обещают чуть выше 20. Местами пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Дневной прогрев в Челябинске составит от +22 до +24°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Гроза не исключается. Ветер западной четверти, около 5 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +23°C. Небольшие кратковременные дожди. Ветер западного направления, до 7 метров в секунду.

Температура в Миассе достигнет +19°C. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер западный, около 4 метров в секунду.

В Бакале ожидается около +15°C и небольшой дождь. Ветер западного направления, слабый.

Столбики термометров в Сатке, Трехгорном и Усть-Катаве зафиксируются на +18°C. Жителям достанется дождливая погода. Ветер западного направления, около 3 метров в секунду.

Воздух в Троицке прогреется до +24°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер юго-западный, около 6 метров в секунду.

В Бредах потеплеет до +28°C. Малооблачно. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

В целом в регионе будет от +22 до +27°C, в горах и низинах температура составит до +17°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.