В Челябинскую область возвращается бабье лето

После прошедшей холодной недели в регионе потеплеет до +16 градусов

Сегодня, 3 октября, в Челябинской области погода будет теплой, но ветреной. В отдельных районах региона ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +6°С, днем столбики термометров покажут до плюс 13—15 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня на крайнем севере региона пройдут небольшие дожди, на остальной территории области синоптики прогнозируют переменную облачность. В утренние часы будет около +7°С, днем потеплеет от +11 до +16°С. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.