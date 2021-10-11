В Челябинскую область возвращается бабье лето

Синоптики обещают потепление до +15°C

После непродолжительного похолодания в Челябинскую область возвращается бабье лето. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, на этой неделе в регионе потеплеет до +16°C. Пока же эксперты рассказали, какая погода ждет южноуральцев во вторник, 12 октября.

Предстоящей ночью в Челябинской области возможны небольшие дожди. Столбики термометров покажут +1, +6°C, при прояснении возможно похолодание до −2°C. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до +10, +15°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник столбики термометров достигнут +2, +4°C, днем поднимутся до +13, +15°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.