В Челябинскую область вернутся тепло до −1 градуса и снегопады

Автомобилистам стоит воздержаться от дальних поездок

Во вторник, 13 февраля, в Челябинской области ожидаются потепление до −1 градуса и снегопады. Ветер вновь усилится. На дорогах будет скользко, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха может опуститься до −21°C. Днем столбики термометров поднимутся до −7 градусов. Облачная погода, снег и слабая метель. На дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске во вторник может потеплеть до −3 градусов. Снег, к вечеру осадки прекратятся. Ветер юго-западный до 5,1 метра в секунду.

В Миассе столбики термометров покажут от −6 до −11 градусов. Пройдет снег. Ветер преимущественно южного направления до 3,7 метра в секунду.

Сатку в первой половине дня накроют снегопады. К вечеру осадки чуть ослабеют, но не прекратятся. Градусник покажет −4...−6 градусов. Ветер слабый.

В Верхнем Уфалее утром и днем пройдет умеренный снег, вечером — слабый. Температура воздуха составит −7...−9 градусов.

В целом в регионе в ночные часы ожидается от −18 до −23°C, в низинах — до −26°C. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −4 до −9°C, на юге потеплеет до −1°C. Синоптики прогнозируют облачную погоду и снег, местами сильный. В отдельных районах обещают метели. На дорогах снежные заносы и гололед. Ветер преимущественно южного направления 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.