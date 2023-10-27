В Челябинскую область вернутся снегопады и метели в выходные

На дорогах сохранится гололед

В предстоящие выходные, 28 и 29 октября, Челябинскую область вновь накроет непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют снегопады, метели и гололед. Столбики термометров будут показывать около 0 градусов. Рассказываем о погоде подробнее.

В ночь на субботу температура воздуха в регионе составит до минус 4—9 градусов, в горах и низинах столбики термометров опустятся до −12°C. Местами пройдет небольшой снег, на юге — до умеренного. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Днем будет от −3 до +2°C. Облачно, в отдельных районах умеренный мокрый снег. На юге осадки ожидаются сильными. Гололед, налипание мокрого снега. Слабые метели. Туман. Ветер южного направления 5—10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков и минус 4—6 градусов Цельсия. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду. Днем обещают облачную погоду и небольшой снег. Температурные значения установятся в пределах от −1 до +1°C. Ветер южный, юго-восточный 5—10 метров в секунду.

В воскресенье, 29 октября, в Челябинской области сохранится непогода: южноуральцев ожидают осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные. Жители южных районов станут свидетелями борьбы сезонов: пройдет мокрый снег с дождем. Гололед. Столбики термометров в ночные часы покажут минус 1—6 градусов, днем — от −2 до +3°C. Ветер восточный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В столице Южного Урала 29 октября также пройдет снег, возможен снегопад. Ночью прогнозируют от −2 до −4°C, днем около 0°C. Ветер преимущественно восточного направления 7—12 метров в секунду.