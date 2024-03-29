В Челябинскую область вернутся плюсовые температуры в выходные

Однако погода сохранится ветреной

Последние дни марта в Челябинской области выдадутся теплыми, но ветреными. Местами в воскресенье, 31 марта, пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе опустятся до −6…−11 градусов Цельсия, в низинах похолодает до −14°C. Днем потеплеет до +3…+8 градусов, в низинах температура достигнет нулевой отметки. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог в утренние часы возможна гололедица. Ветер западной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу синоптики обещают до −8°C, днем градусники покажут до +5…+7 градусов. Переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Локально на дорогах гололед. Ветер западного направления до 6—11 метров в секунду.

В воскресенье, 31 марта, в Челябинской области температура воздуха ночью будет варьироваться от −2 до +3°C, на юге опустится до −7°C. На крайнем западе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На остальной территории области обойдется без осадков. Днем показания термометров поднимутся до +4…+9 градусов. Вероятны небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В столице Южного Урала последний мартовский день выдастся теплым: столбики термометров достигнут +7°C. Однако весеннее настроение горожанам может испортить небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4—9 метров в секунду.