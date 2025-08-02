В Челябинскую область вернутся небольшие дожди 3 августа

Осадки ожидаются лишь в отдельных районах

В воскресенье, 3 августа, день в Челябинской области выдастся теплым. Почти без дождей: небольшие осадки пройдут лишь в западных районах региона, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +15 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+23 градусов. Переменная облачность. Ветер ожидается слабым северо-восточного направления.

По области ночью без дождей. На горные районы может опуститься туман. Температура снизится до +7...+15 градусов. Днем синоптики обещают от +19 до +24 градусов, на юге может потеплеть до +28 градусов. Преимущественно солнечно. Небольшие дожди вероятны в крайних западных и юго-западных районах — осадки принесут расположенные неподалеку атмосферные фронты. Ветер также восточного направления, от 2 до 7 метров в секунду. Временами вероятны порывы до 11 метров в секунду.

В ближайшие дни на погоду в регионе продолжит влиять антициклон, поэтому ни повсеместных существенных осадков, ни понижения температуры не ожидается.