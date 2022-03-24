В Челябинскую область вернутся метели и сильный ветер

Южноуральцев предупредили о гололеде

В пятницу, 25 марта, в Челябинской области ожидаются метели и штормовой ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до −2, −7°C, при прояснении столбики термометров опустятся до −12°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем температура воздуха составит +2, +7°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Возможны метели. На дорогах гололедица, в горах местами сильная. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики достигнут −5, −7°C, днем воздух прогреется до +4, +6°C. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение и напомнило южноуральцам о том, что во время непогоды не следует стоять под деревьями, около рекламных щитов, линий электропередач и прятаться на остановках общественного транспорта. Кроме того, следует строго соблюдать правила дорожного движения.