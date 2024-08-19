В Челябинскую область вернутся ливни 19 августа

Температура воздуха в разных районах региона будет значительно отличаться

Сегодня, 19 августа, день в Челябинской области снова выдастся дождливым. В отдельных районах осадки ожидаются сильными. В горных районах будет прохладно, на остальной территории может потеплеть до +22 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром градусники в Челябинске покажут около +13°С, днем воздух прогреется до +20°С. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске также потеплеет до +20°С. Небольшой дождь, ближе к вечеру он прекратится. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В Миассе ожидается до +17°С. День выдастся дождливым. Ветер северо-западный, слабый.

В Сатке столбики термометров зафиксируются на +15°С. Дневные ливни сменятся на небольшой дождь ближе к вечеру. Ветер северо-западного направления, до 3 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Троицке достигнет +19°С. День пройдет под аккомпанемент умеренного дождя. Ветер северо-западный, слабый.

В целом температура воздуха в утренние часы в регионе поднимется до +12°С. Днем показания термометров установятся в пределах от +17 до +22°С. Облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни. Локально синоптики обещают грозы и град. Ветер преимущественно западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.