В Челябинскую область вернутся кратковременные дожди 14 июля

День выдастся теплым

Сегодня, 14 июля, в Челябинской области температура воздуха может подняться до +26°С. Местами пройдут кратковременные дожди, а где-то и с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске зафиксируются на +22…+24°С. Существенных осадков не будет. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +23°С. Переменная облачность. Ветер северо-западного направления, слабый.

Градусники в Миассе покажут около +22°С. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 2 метров в секунду.

Дневной прогрев в Карталах составит +23°С. Осадков не предвидится. Ветер северного направления, 4 метра в секунду.

В Верхнем Уфалее и Снежинске потеплеет до +20…+21°С. Кратковременные дожди. Ветер западный, слабый.

В целом в регионе ожидается от +21 до +26°С. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Вероятны грозы. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 12 метров в секунду.