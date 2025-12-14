В Челябинскую область вернутся 20-градусные морозы в середине декабря

Ветер усилится, а осадки не прекратятся

Непогода в Челябинской области в понедельник, 15 декабря, не стихнет, а усилится: синоптики обещают снег, метели и шквалистый ветер до 21 метра в секунду. Все это на фоне 20-градусных морозов — они придут в регион из Сибири. Штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продлено, сообщили в Челябинском Гидрометеоцентре.

В столице Южного Урала предстоящей ночью похолодает до −15 градусов. Сохранятся умеренные осадки. Днем — минус 11—13 градусов и слабый снег. Ветер юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду с усилениями до 14 метров в секунду.

В горных районах и низинах Челябинской области в ночь на понедельник температура упадет до −23 градусов, на остальной территории — от −13 до −18. Днем в горах сохранится 20-градусный мороз, в других районах — минус 11—16 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. Ветер юго-западный, 7—12 метров в секунду с порывами до 21 метра в секунду.