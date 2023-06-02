В Челябинскую область вернулся смог от лесных пожаров

В воздухе незначительно повысилось содержание вредных веществ

Небо над Уралом и частью Поволжья снова затянуто дымкой от природных пожаров, которые происходят на этой территории. В зону задымления попала и Челябинская область. Об этом сегодня, 2 июня, предупредило региональное министерство экологии, ссылаясь на данные со спутников.

Из-за дыма в воздухе повысилось содержание загрязняющих веществ. Вкупе с локальными источниками выбросов это дало превышения по сероводороду на 0,16 ПДК в районе поселка Першино и по формальдегиду на 0,4 ПДК в поселке Смолеозерном в Челябинске.

«Сейчас превышен показатель по сероводороду на 0,5 ПДК в Металлургическом районе. Все данные переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования», — уточнили в Минэкологии.

В связи с изменением экологической обстановки в городе и области усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий.