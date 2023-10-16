В Челябинскую область вернулось краткосрочное бабье лето

Уже к концу недели в регионе заметно похолодает

На этой неделе в Челябинскую область придет очередное бабье лето, правда, в этот раз уж очень краткосрочное: по данным синоптиков, тепло выше +15 градусов простоит всего два дня. Затем температура воздуха в регионе начнет снижаться, а вместе с холодами вернутся дожди. Подробнее о погоде на неделю с 16 по 22 октября — в материале ИА «Первое областное».

«15 октября с европейской территории России надвинется теплый атмосферный фронт. 16—17 октября потеплеет до +11…+16 градусов. Потепление предполагается непродолжительным, 18 октября вновь станет холоднее», — рассказали в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным популярных погодных сервисов, сегодня, 16 октября, в Челябинске температура поднимется до +17 градусов и будет солнечно. Во вторник, 17 октября, будет около +16 градусов. Также ясно. Со среды, 18 октября, температура воздуха начнет постепенно снижаться и к концу недели опустится до +3 градусов. Натечет облачность, в субботу и воскресенье ожидаются дожди.

В отдельных городах и районах области температура воздуха может быть как чуть выше этих значений, так и ниже. Например, в Сатке и Златоусте к концу недели синоптики обещают нулевую температуру и снег.

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