В Челябинскую область вернулись из плена еще двое военнослужащих

Это мужчины из Уйского округа и Челябинска



В результате обмена военнопленными домой вернулись двое жителей Челябинской области. Их семьи ранее обращались за содействием в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе. Это 41-летний контрактник из Уйского района и 40-летний мобилизованный житель Челябинска, сообщила в своем телеграм канале Юлия Сударенко.

Боец из Уйского округа находился в плену с 2024 года. В интересах военнослужащего в аппарат Уполномоченного обратилась его сестра. Изначально боец числился пропавшим без вести, позже смог выйти на связь с близкими по видеозвонку и коротко сообщить, что жив и находится в плену.

Челябинец был пленен в 2023 году: после выхода на боевое задание он перестал выходить на связь. Спустя несколько месяцев его супруга узнала мужа на видеозаписи, размещенной в сети.

Родные военнослужащих пережили долгие месяцы ожидания и неопределенности. Сегодня для них наступил долгожданный день возвращения. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Челябинской области выражает благодарность Министерству обороны Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и всем, кто принимал участие в работе по возвращению защитников на Родину. Всего в результате обмена 185 российских военных вернулись домой, передает Министерство обороны РФ.