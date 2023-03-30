В Челябинскую область вернули с передовой 160 мобилизованных с правом на отсрочку

Домой отправили и тех, кто уже успел уйти за «ленточку»

С начала объявления о частичной мобилизации аппарату челябинского омбудсмена и надзорным органам удалось вернуть домой более 160 призванных южноуральцев. Об этом в четверг, 30 марта, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко, представившая в областном Заксобрании отчет о деятельности омбудсмена за прошлый год. По ее словам, за это время по данной тематике поступило более 2,4 тысячи обращений, включая портал госуслуг.

«Нам удалось восстановить права более 160 мобилизованных, они получили отсрочку от мобилизации: многодетные, имеющие троих детей, забронированные, а также по состоянию здоровья и некоторые другие категории граждан. Большая работа проводилась по жалобам на невыплату денежного довольствия и неоказанию медицинской помощи», — заявила Юлия Сударенко.

Также региональный омбудсмен добавила, что мало кто верил в перспективу возврата тех, кто уже получил отсрочку, но находился на передовой, что называется, за «ленточкой». Но сделать это удалось благодаря принципиальной позиции губернатора Алексея Текслера. Юлия Сударенко поблагодарила за помощь органы прокуратуры и неравнодушных южноуральцев.

Кстати, на этой неделе стало известно, что из украинского плена с момента начала СВО вернулись девять жителей Челябинской области. Впрочем таких военнослужащих может быть больше, поскольку учитывали только тех, кто обратился в аппарат уполномоченного.

Что касается проблематики обращений, то в прошлом году южноуральцы жаловались на нарушение прав в уголовном судопроизводстве, кому-то отказывали в праве на гражданство. Были и обращения по праву на благоприятные условия проживания. Снизилось количество жалоб в сфере охраны здоровья и медицинской помощи, но «это не говорит о том, что все проблемы были искоренены». Сохраняется напряженная ситуация с жильем для детей-сирот.

Среди новых проблем омбудсмен указала на то, что поступали жалобы о невозможности назначения пенсий лицам, которые прибыли в наш регион из Казахастана, а также тем, кто приехал из новых регионов России. Тем не менее есть и положительный результат: в 2022 году в два раза снизилось количество обращений на действия сотрудников полиции.