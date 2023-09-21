В Челябинскую область вернется тепло до +23 градусов

В отдельных районах пройдут дожди

В пятницу, 22 сентября, в Челябинской области потеплеет до +23 градусов. Однако ночью в отдельных районах по-прежнему ожидается минусовая температура. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет плюс 9—11 градусов, днем воздух прогреется до плюс 20—22 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы ожидается около +8 градусов, днем воздух прогреется до плюс 19—21 градуса. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 5,5 метра в секунду.

В Златоусте в ночь на пятницу столбики термометров покажут до +7 градусов, днем температура поднимется максимум до +17 градусов. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В Аше будет преимущественно пасмурно, осадков синоптики не прогнозируют. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов.

В целом в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы воздух остынет до плюс 6—11 градусов, местами заморозки до −2 градусов, в дневные прогреется до плюс 18—23 градусов. Ветер северо-западный 4—9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.