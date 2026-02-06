В Челябинскую область вернется тепло до −2 градусов

Значительному прогреву будет предшествовать морозная ночь

В предстоящие выходные, 7 и 8 февраля, в Челябинскую область вернется теплая, ветреная и облачная погода. Местами может пройти снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Разнообразная февральская погода покажет себя в эти выходные. В субботу морозная ночь сменится ветреным днем, а вместе с ветром в регионе начнет распространяться тепло. Относительно теплая ночь в воскресенье предвещает наступление осадков», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

Холодную погоду синоптики обещают преимущественно на юге: в субботу там будет до −27 градусов ночью и около −12 в дневные часы. На остальной территории −14…−22 в ночь на субботу и −4…−9 градусов днем. Местами на севере пройдет слабый снег. Ветер ожидается слабым, но с порывами.

В Челябинске предстоящей ночью ждут 20-градусный мороз, днем — минимум −9. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3—8 метров в секунду.

В воскресенье днем градусники покажут −2…−12 градусов — прохладная погода сохранится на юге. Ветер усилится. В Челябинске синоптики прогнозируют −4…−6 и слабый снег.