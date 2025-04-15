В Челябинскую область вернется тепло до +12 градусов 15 апреля

Обойдется без дождей

Сегодня, 15 апреля, в Челябинской области установится антициклональный тип погоды: в регионе потеплеет, осадки прекратятся. Ветер ожидается умеренным, но местами с порывами, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске и Магнитогорске потеплеет до +12°C. Малооблачно, без осадков. Ветер западного направления, около 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Миассе составит +11°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западного направления, до 6 метров в секунду.

Градусники в Сатке покажут около +10°C. Облачно с прояснениями, также без дождей. Ветер западный, 5 метров в секунду.

Температура в Бакале поднимется до +8°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

В Аше потеплеет до +13°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +7 до +12°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.