В Челябинскую область вернется оттепель в последний день февраля

При этом ночью местами будет морозно

Последний зимний день подарит жителям Челябинской области теплую и безветренную погоду. Осадков не ожидается на всей территории области. Подробнее о погоде в пятницу, 28 февраля, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Ясное небо и безветрие на фоне повышенного давления способствует интенсивному выхолаживанию воздуха в ночные часы и активному прогреву днем»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура может опуститься до −19°C, днем вплотную приблизится к 0°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров этой ночью установятся в пределах от −14 до −19°C, в низинах похолодает до −24°C. Днем градусники покажут от −3 до +2°C, на юге региона будет 8°C со знаком минус. Переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами вероятны туман и изморозь. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.