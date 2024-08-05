В Челябинскую область вернется летнее тепло до +27 градусов 5 августа

И снова пройдут дожди

Сегодня, 5 августа, в Челябинской области ожидается теплая и дождливая погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, осадки будут небольшими и кратковременными.

Отметка на градуснике в Челябинске этим утром приблизится к +14°С. Днем потеплеет до +23...+25 градусов. Переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер западного направления, от четырех до девяти метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +24°С. Пасмурно, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, до пяти метров в секунду.

В Миассе показания термометров поднимутся до +21°С. Осадки возьмут перерыв ближе к вечеру, однако ночью возобновятся. Ветер юго-западного направления, до четырех метров в секунду.

В Златоусте воздух прогреется до +18°С. День выдастся дождливым. Ветер юго-западный, слабый.

Теплее всего будет в Карталах: градусники покажут до +26°С. Интенсивность осадков будет варьироваться от небольшого дождя до умеренного. Ветер западного направления, до пяти метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе в утренние часы достигнут +15°С. Туман. Днем воздух прогреется от +22 до +27°С. Переменная облачность, в большинстве районов синоптики обещают кратковременные дожди. Локально прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный, от четырех до девяти метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.