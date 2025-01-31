В Челябинскую область вернется аномальное тепло 31 января

Почти повсеместно пройдет слабый снег

Сегодня, 31 января, местами в Челябинской области вновь потеплеет до +1°C, а где-то будет слабый минус. Балтийский циклон принесет в регион небольшие осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров будут варьироваться от −1 до −3°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южного направления, около 4 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске поднимется до −1°C. День выдастся снежным. Ветер юго-западный, слабый.

Около −2°C ожидается в Миассе. Небольшой снег. Ветер южного направления, около 2 метров в секунду.

В Златоусте будет от −2 до −3°C. Небольшой снег усилится ближе к ночи. Ветер западного направления, слабый.

В Южноуральске — от −3 до −5°C. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер южный, около 4 метров в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от −4 до +1°C. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. В утренние часы местами вероятен туман. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.