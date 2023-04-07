В Челябинскую область в выходные вернется теплая и солнечная погода

Ночью в регионе пока будут сохраняться минусовые температуры

В предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, в Челябинскую область после кратковременного похолодания вернется теплая погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в дневные часы воздух будет прогреваться до +14 градусов. Погода будет солнечной.

В ночь на субботу в регионе температура воздуха опустится до минус 5—10 градусов Цельсия, в низинах похолодает до −13°C. Днем столбики термометров поднимутся до 5—10 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет около −9°C, днем температурные значения приблизятся к отметке плюс 7—9 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на западный 3—8 метров в секунду.

В воскресенье, 9 апреля, в Челябинской области синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью обещают от −3 до −8°C, днем потеплеет до плюс 9—14 градусов. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала также будет переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до −5°C, днем воздух прогреется до +13°C. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду.