В Челябинскую область в середине марта придет апрельское тепло

Воздух может прогреться до +8 градусов

Наступившая неделя хоть и не порадует жителей Челябинской области солнечной погодой, но зато порадует теплом: к выходным воздух в регионе может прогреться до +8 градусов. Подробнее о погоде с 10 по 16 марта — в материале ИА «Первое областное».

«Над Южным Уралом будет распространяться теплая атлантическая воздушная масса, и в течение недели погода в дневные часы ожидается по-весеннему теплой. Форма осадков будет меняться, к выходным, скорее всего, пройдет дождь»,— рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Уже сегодня воздух в Челябинске прогреется до +3 градусов, однако весеннее тепло почти не почувствуется из-за сильного северного ветра и осадков. Во вторник температура немного снизится, пройдет слабый снег. В среду будет пасмурно и небольшой плюс. В четверг синоптики обещают дождь и до +4 градусов. В пятницу, предварительно, выдастся отличный весенний день — переменная облачность и +6 градусов. В выходные будет еще теплее — до +8 градусов. Возможен слабый дождь.

На юге осадков не будет, а температура воздуха будет постепенно повышаться на протяжении недели. К выходным воздух прогреется до +7 градусов.



На западе региона ожидается теплая, но ненастная погода: в начале недели пройдет снег, с середины и до конца — дождь.

На остальной территории синоптики обещают небольшое количество осадков и плавное повышение температуры к выходным.

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