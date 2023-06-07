В Челябинскую область пытались завезти зараженные импортные томаты и сливы

Продукцию выпустят в оборот только после специальной обработки

Сливы из Узбекистана и томаты из Туркменистана не прошли фитосанитарный контроль при ввозе на территорию Челябинской области. Две партии импортной продукции оказались заражены карантинными объектами, пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

В 14,2 тоннах сливы обнаружили восточную плодожорку, а в 9 тоннах томатов — южноамериканскую томатную моль. Международное законодательство предписывает в таких случаях провести фитосанитарное обеззараживание овощей и фруктов методом фумигации. Это делается для того, чтобы вредители не распространились на территории Челябинской области. Как только обеззараживание будет закончено, а лабораторные исследования завершены, томаты и сливы можно будет выпустить в оборот. В Россельхознадзоре уточняют, что на качество плодов предпринятые меры не повлияют.

Добавим, что восточная плодожорка способна уничтожить от 50 до 100% урожая почти всех плодовых культур, особенно таких, как персик, груша, айва. Южноамериканская томатная моль уничтожает томатную продукцию на открытом и закрытом грунтах, а еще повреждает картофель, баклажан, перец и другие овощные культуры семейства пасленовых.