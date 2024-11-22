В Челябинскую область пытались ввезти партию яблок и риса без маркировок

Вся продукция доставлялась через Казахстан

На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области задержали партию яблок и риса с недействительными сопроводительными документами. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, всю продукцию ввозили из Казахстана.

Нарушения нашли во время фитосанитарного контроля. Так, 18 тонн яблок, выращенных в Китае, были с несоответствующей правилам маркировкой: на ней не было указано место происхождения. А 22 тонны узбекского риса ввозилась с неточностями в фитосанитарном сертификате и накладной.

Все продукты «развернули», они не допущены к ввозу в страну.