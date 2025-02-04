В Челябинскую область пытались ввезти контрабанду из Таджикистана

Было изъято в общей сложности 60 кг продукции

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора подводит итоги работы по контролю за перемещением продукции животного происхождения в аэропорту Челябинска за период с 1 января по 3 февраля 2025 года. За этот месяц специалисты проверили 78 партий грузов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди легально перемещенных товаров значится 2 тонны личинок мотыля, вывезенных из Челябинской области, и внушительные партии морепродуктов (1,4 тонны), аквариумных рыбок (почти 11 тысяч) и эмбрионов форели (400 тысяч), поступивших в рыбоводческое хозяйство Чебаркульского района из Краснодарского края.

Кроме того, оформлено семь сертификатов на вывоз восьми непродуктивных животных (собак и кошек) в Грецию, Египет, Сербию, Вьетнам, Грузию и Болгарию.

Нарушения были выявлены у граждан, прибывающих из Душанбе и Худжанда. У 33 граждан было изъято в общей сложности 60,2 кг продукции животного происхождения, включая молочные продукты и мед, ввезенные с нарушением международного законодательства. Продукция была уничтожена.