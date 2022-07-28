В Челябинскую область пытались ввезти 60 тонн фруктов с опасным вредителем

Зараженные нектарины и черешня поступили из южных республик

Россельхознадзор остановил ввоз на территорию Челябинской области около 60 тонн нектаринов и черешни, зараженных калифорнийской щитовкой, сообщили в региональном управлении надзорного ведомства.

«В период с 18 по 24 июля на складах временного хранения было выявлено шесть случаев заражения импортных фруктов опасным вредителем. Продукция поступила из Узбекистана, Казахстана (нектарины) и Армении (черешня)», — уточнили в Россельхознадзоре.

Калифорнийская щитовка — насекомое, способное поражать 270 видов растений, включая яблоню, грушу, абрикос, сливу и другие плодовые деревья. На плодах и молодых побегах в местах повреждения щитовкой появляются характерные красные пятна.

Напомним, что ранее калифорнийскую щитовку находили в нектаринах из Киргизии. Кроме того, этим летом в Челябинскую область из-за границы пытались завезти томаты с вирусом коричневой морщинистости.